Ancelotti'den Arda Güler müjdesi: Antrenmanlara başlıyor!
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takımla çalışmalara başlayacağı tarihi açıkladı.
Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya'nın Union Berlin takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Madrid'deki Real Madrid Spor Tesislerinde basın toplantısı düzenledi.
Real Madrid'in sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampı döneminde, temmuz ayı sonunda sağ dizinde menisküs sakatlığı geçirip ameliyat edilen Arda, yaklaşık iki aylık aradan sonra sahaya çıkacak.
Arda Güler'in durumuyla ilgili gelen soruya cevap veren Ancelotti, "Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak" dedi.
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