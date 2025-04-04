Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi: 'Sezon sonuna doğru...'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 17:20

Güncelleme: 04.04.2025 - 17:25

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

İspanya Kral Kupası yarı final maçında Real Sociedad karşısında asist yapan Arda Güler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ancelotti, milli futbolcuya daha fazla şans vermeyi düşünüyor.

'ÖNEMLİ BİR ROL ALABİLİRLER'

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler ve Endrick çok iyi oynuyorlar. Valencia karşısında oynayabilirler" ifadelerini kullandı.

İtalyan çalıştırıcı ayrıca, "Sezon sonuna doğru önemli bir rol alabilirler" diyerek 2 futbolcunun ilerleyen haftalarda daha fazla forma şansı bulabileceğinin sinyallerini verdi.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.