Arda Güler'in asisti Real Madrid'i finale taşıdı!
İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid ile Real Sociedad, uzatmalara giden maçta 4-4 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Madrid ekibi, bu sonuçla finale yükseldi. Madrid'i finale taşıyan golün asisti ise milli oyuncu Arda Güler'den geldi.
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.
İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçın normal süresini 4-3 mağlup tamamladı.
Uzatmalara giden maçta 4-4'ü yakalayan Real Madrid, adını finale yazdırdı.
Arda Güler'in harika ortasında Rüdiger golü atıyor!— Tivibu Spor (@tivibuspor) April 1, 2025
???@guney_mergen
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ARDA GÜLER DAMGA VURDU!
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, uzatma dakikalarının ikinci yarısında Rodrygo'nun 106. dakikada oyuna dahil oldu. Arda Güler, Antonio Rüdiger'in uzatma devresinin son bölümünde attığı golün asistini yaptı.
Mücadeleye iyi başlayan Real Sociedad, 16. dakikada Ander Barrenetxea ile öne geçti. Real Madrid, 30. dakikada Endrick'in kaydettiği golle soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi.
İkinci yarıda Real Madrid, 72. dakikada David Alaba'nın kendi kalesine ve 80. dakikada Mikel Oyarzabal'ın kaydettiği gollerle 3-1 geriye düştü.
Mücadelenin kalan bölümünde baskısını arttıran ev sahibi ekip, 82. dakikada Jude Bellingham ile farkı bire indirdi. 86. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle beraberliği yakalayan Real Madrid, 90+3. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüne engel olamadı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca normal süresi 4-3 Real Sociedad'ın galibiyeti ile sona erdi.
Uzatmalara giden maçta son beş dakikaya girilirken kazanılan kornerde Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Antonio Rüdiger'in attığı gol, karşılaşmanın sonucunu belirledi.
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