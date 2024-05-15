Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: 'Top ona aşık'

Kendi sahasında ağırladığı Alaves'i 5-0 mağlup eden Real Madrid'de İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, maçın ardından konuştu. Karşılaşmada gol atan milli oyuncu Arda Güler'in performansı hakkında görüşlerini aktaran Ancelotti, "Takım Arda Güler'i çok seviyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:29
Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: 'Top ona aşık'
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Real Madrid'in sahasında Alaves'i 5-0 mağlup ettiği maçta takımının son golünü kaydeden Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya, "Elbette, genç futbolcularımıza çok büyük sevgi duyuyoruz. Arda, çok iyi ilerleme kaydediyor. Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile goller atıyor" dedi.

Arda Güler'in takım tarafından çok sevildiğini söyleyen Ancelotti, "Takım Arda Güler'i çok seviyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

"ODAK NOKTAMIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ"

Toni Kroos'un geleceğine dair de konuşan Ancelotti şu sözlerle devam etti:

"Toni Kroos'un geleceği? Kimse endişeli değil. Odak noktamız Şampiyonlar Ligi finali. Finalden sonra gereken şeyleri konuşacağız. Toni Kroos'un, Ballon d'Or almasını isterim ama bu çok zor. Ya da belki... her şey olabilir. Bu yaz EURO var, eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa ve Almanya ile EURO'yu kazanırsa... Ballon D'Or için savaşabilir."

Son olarak Şampiyonlar Ligi finaline değinen Carlo Ancelotti şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Henüz sezonun en önemli maçını oynamadık."


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