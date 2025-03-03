Carlo Ancelotti'den Diego Simeone'ye övgü!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında kendi sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, maç öncesi görüşlerini aktardı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
Başarılı teknik direktör, "Diego Simeone'ye saygı duyuyorum, o iyi bir teknik direktör. Atletico için çok şey yaptı. Oyunları okuma şekli, stratejileri, takımlarını hazırlayışı ve savunma organizasyonu hoşuma gidiyor. Atletico'yu bir üst seviyeye taşıdı" dedi.
"HER ŞEY İKİNCİ MAÇTA BELLİ OLACAK"
İtalyan teknik direktör, "Maç yakın geçecek, her şey ikinci maçta belli olacak" sözlerini sarf etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk yarında Real Madrid, salı günü Atletico Madrid ile evinde karşı karşıya gelecek.
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