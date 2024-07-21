Carlo Ancelotti'den emeklilik açıklaması

Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:46

Güncelleme: 21.07.2024 - 09:46

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'de mutlu olduğunu söyleyen Carlo Ancelotti, "Real Madrid benden sıkıldığı zaman ne yapacağıma karar vereceğim" dedi.

Daha önce başarısız olduğu kulüpler hakkındaki soruyu yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Juventus, Napoli ve Everton'da başarısız olduğumu düşünmüyorum. Bunlar beni gözümde önemli tecrübelerdi" ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe transferi hakkında konuşan Ancelotti, "Real Madrid bir aile. Kylian Mbappe'ye bir yer bulacağız. Onu bir pozisyona yerleştireceğim" sözlerini sarf etti.

Jude Bellingham hakkında övgü dolu sözler sarf eden Ancelotti, "Antrenmanlar bir oyuncuyu geliştirebilir ve ona birçok şey katabilir ancak şampiyon olmak için genetiğe ihtiyacınız var. Bellingham'ın genlerinde şampiyonluk var" sözlerini sarf etti.