Real Madrid'den Carlo Ancelotti'ye yalanlama!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:03

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:03

FIFA tarafından yeni formatıyla ilk kez gelecek sezon düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası için Real Madrid kararını duyurdu.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada planlandığı gibi Real Madrid'in turnuvada yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, "Real Madrid, FIFA'nın 2024/25 sezonunda düzenleyeceği yeni Kulüpler Dünya Kupası'na katılımını hiçbir zaman sorgulamadı. Bu nedenle kulübümüz dünya çapındaki milyonlarca taraftarımıza yeni bir şampiyonluk hayali yaşatmak için gururla ve büyük bir heyecanla bu turnuvada planlandığı gibi mücadele edecektir." ifadeleri yer aldı.

CARLO ANCELOTTI NE DEDİ?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İtalyan basınına verdiği röportajda FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılmanın kendileri için ekonomik olarak iyi bir seçenek olmadığını söylemişti.

Ancelotti, bu turnuvaya olumsuz yaklaştıklarını ve Real Madrid'in daveti geri çevireceğini söylemişti.

Real Madrid'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacağını açıklamanın ardından Carlo Ancelotti sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ancelotti, röportajdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve Real Madrid'le şampiyonluklar kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NIN YENİ FORMATI

FIFA, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını duyurdu.

15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyona 6 konfederasyondan 32 takım katılacak.

4'erli 8 grubun olacağı turnuvada takımlar, birbiriyle tek maç yapacak ve grubunu ilk iki sırada tamamlayanlar bir üst tura yükselecek.

Sonraki turlar tek maç üzerinden oynanacak. Turnuvada üçüncülük karşılaşması oynanmayacak.