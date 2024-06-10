Carlo Ancelotti'den Kulüpler Dünya Kupası tepkisi: 'Tek maçımız 20 milyon Euro'
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kulüp olarak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na katılmayacaklarını açıkladı.
2023/24 sezonu 3 kupayla tamamlayan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılmayacaklarını ifade etti.
İtalyan basınından Il Giornale verdiği röportajda Ancelotti, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Real Madrid'e ekonomik olarak bir yararının olmadığına dikkat çekti.
Ancelotti açıklamasında, "Real Madrid, diğer kulüpler gibi daveti reddedecek. FIFA, yeni formatıyla düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'na takımların katılmayacağını unutuyor. Tek bir Real Madrid maçı 20 milyon değerinde. FIFA bu tutarı bize turnuva için vermeye çalışıyor" dedi.
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NIN YENİ FORMATI
FIFA, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını duyurdu.
15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyona 6 konfederasyondan 32 takım katılacak.
4'erli 8 grubun olacağı turnuvada takımlar, birbiriyle tek maç yapacak ve grubunu ilk iki sırada tamamlayanlar bir üst tura yükselecek.
Sonraki turlar tek maç üzerinden oynanacak. Turnuvada üçüncülük karşılaşması oynanmayacak.
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