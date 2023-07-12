Carlos Alacaraz ile Daniil Medvedev Wimbledon'da yarı finalde

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın çeyrek finalinde İspanyol Carlos Alacaraz ile Rus Daniil Medvedev, rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 21:13
Carlos Alacaraz ile Daniil Medvedev Wimbledon'da yarı finalde
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ve dünya 3 numarası Daniil Medvedev yarı finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 10. gününde tek erkekler çeyrek final maçları tamamlandı.

Daniil Medvedev

ABD Açık'ta 2021 şampiyonu Rus tenisçi Medvedev, dünya 43 numarası Christopher Eubanks ile karşılaştı. İki saat 58 dakika süren maçta ABD'li rakibini 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Medvedev, yarı finale yükseldi.

Carlos Alcaraz

Günün diğer maçında ise geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, 2 saat 21 dakika sonunda 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune'yi 7-6, 6-4, 6-4 biten setlerle 3-0 yendi ve yarı finalde Medvedev'in rakibi oldu.


Carlos Alcaraz daniil medvedev wimbledon

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