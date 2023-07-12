Wimbledon'da yarı finalistler belli oldu
Wimbledon Tenis turnuvası tek kadınlar çeyrek final turunda rakiplerini mağlup eden Belaruslu Aryna Sabalenka ile Tunuslu Ons Jabeur yarı finale yükseldi.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve 6 numaralı seribaşı Ons Jabeur, yarı finale çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 10. gününde tek kadınlar çeyrek final maçları tamamlandı.
Aryna Sabalenka
Son Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Sabalenka, 25 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys ile karşılaştı. Bir saat 27 dakika süren maçta rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, adını yarı finale yazdırdı.
Ons Jabeur
Günün diğer çeyrek final maçında ise geçen yılın finalistleri korta çıktı. 6 numaralı seribaşı Tunuslu Jabeur, Wimbledon'ın son şampiyonu Kazak Elena Rybakina'yı (3 numaralı seribaşı) bir saat 53 dakika sonunda 6-7, 6-4 ve 6-1 biten setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.
Elina Svitolina
SVITOLINA SWIATEK'İ ELEMİŞTİ
Turnuvaya özel davetle katılan dünya 76'ncısı Ukraynalı Elina Svitolina, dört kez grand slam şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek'i iki saat 51 dakika süren maçta 7-5, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek, 2019'un ardından bir kez daha Wimbledon'da yarı finale çıktı.
Marketa Vondrousova
Dünya 42 numarası Çek Marketa Vondrousova, 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula'yı bir saat 55 dakika sonunda 6-4, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek Wimbledon'da ilk defa son 4 arasına kaldı.
Turnuvanın yarı finalinde Svitolina ile Vondrousova eşleşti.
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