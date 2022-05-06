Carlos Alcaraz, Madrid'de Rafael Nadal'ı eledi
Madrid'de düzenlenen ATP açık tenis turnuvasının çeyrek finalinde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Rafael Nadal'ı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ATP açık tenis turnuvasının çeyrek finalinde Carlos Alcaraz, Rafael Nadal'ı setlerde 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
İki İspanyol tenisçinin karşı karşıya geldiği maçta Alcaraz, Nadal'ı 6-2, 1-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.
NADAL'A KARŞI İLK GALİBİYET
İki hafta önce Barcelona Açık'ta şampiyon olarak kariyerindeki 3. ATP turnuvasını kazanan 19 yaşındaki Alcaraz, 35 yaşındaki Nadal'ın yerini almaya aday olarak gösteriliyor.
Kariyerlerinde üçüncü kez karşılaşan iki İspanyol tenisçiden Nadal, genç rakibine karşı bundan önceki 2 maçı kazanmıştı.
İlk defa Nadal'ı yenen Alcaraz'ın yarı finaldeki rakibi, çeyrek finalde Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 2-0 geçen, 1 numaralı seri başı olan Sırp tenisçi Novak Djokovic oldu.
Sakatlıktan yeni çıkan Nadal ise kortlarda bu yılki ikinci yenilgisini aldı.
İspanyol basını, Alcaraz'ın Nadal karşısında aldığı galibiyeti, "Çırak, ustayı geçti. İspanya için Nadal teniste bir efsane olurken, Alcaraz ise fenomen olarak çıktı" şeklinde yorumladı.
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