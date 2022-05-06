Hatayspor'da flaş kadro dışı kararı!

Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'u ağırlayacak Hatayspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Hatayspor, Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 18:16
Hatayspor'da flaş kadro dışı kararı!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro'nun kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ruben Ribeiro, yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin ortak kararı neticesinde kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u konuk edecek.


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