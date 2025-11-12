Carlos Alcaraz, Taylor Fritz'i devirdi: ATP'de 2'de 2 yaptı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 09:56:00
İspanyol raket Carlos Alcaraz, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'ndeki ikinci maçında karşılaştığı ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i 2-1 mağlup etti.

ATP Finalleri'nde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ABD'li raket Taylor Fritz'i mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

İtalya'nın Torino şehrindeki Pala Alpitour Arena'da oynanan karşılaşmada rakibini 6-7, 7-5 ve 6-3'lük setlerle yenen Alcaraz, turnuvadaki 2. galibiyetini aldı.

"ZAYIF NOKTASINI BULDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Alcaraz, "Maç boyunca yaşadığım her şey sayesinde galibiyetten sonra gerçekten rahatladım. Topu ilk turdaki kadar iyi hissetmiyordum ama geri dönüp onun zayıf noktasını bulduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Sırp yıldız Novak Djokovic, omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekilmişti.

