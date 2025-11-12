Müderrisgil: Herkes için tenis vizyonumuz

Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nde bir sunum yapan Müderrisgil, “Tenisi tabana yaymak, liyakatli yönetim, açık iletişim ve Türk tenisinin markalaşması prensiplerini benimseyerek herkes için tenis vizyonuyla çalıştık” dedi.

‘TESİSLEŞMEYE ÖNEM VERDİK’

Başkan Müderrisgil, “Haydi tenise’, ‘Tenis elçileri’, ‘Tenise destek fonu’ projelerini hayata geçirdiklerinin altını çizip, “Cumhurbaşkanlığı Kupası Turnuvası’nı düzenledik. Spor diplomasisi konusunda birçok adım attık. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere tesisleşmeye verdiğimiz önemle birlikte tenis şehirleri oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TURNUVA SAYIMIZ 600’

2025’te 546 turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını, yıl sonuna kadar bunun 600’ü geçeceğini belirten Müderrisgil, “Uluslararası turnuvalar; Gençler Billie Jean King Kupası ve Gençler Davis Kupası’nın finalleri, ITF Masters Dünya Şampiyonası, Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası ülkemizde gerçekleşti. Nil Çukurluoğlu, ilk Avrupa Gençler Masters şampiyonu olarak bize bu gururu yaşattı. 16 Yaşaltı Milli Erkek Tenis Takımımız, Gençler Davis Kupası Finalleri’nde dünya 4.’sü oldu. Bu bir ilkti” dedi.