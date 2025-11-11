Taylor Fritz ATP'ye galibiyetle başladı!

ATP Finalleri'nde ABD'li raket Taylor Fritz, İtalyan tenisçi Lorenzo Musetti'yi yenerek galibiyetle başladı.

İtalya'nın Turin şehrindeki Pala Alpitour Arena'da oynanan karşılaşmada rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Fritz, ilk maçını kazandı.

1 saat 42 dakika süren mücadeleyi kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten 6 numaralı seribaşı Fritz, "Maçın başlarında servis atarak sıkıntıdan kurtulup birkaç kırılma puanı kurtararak harika bir iş çıkardım. İkinci setin tamamında iyi oynadım ve birçok kırılma şansı yakaladım ama değerlendiremedim" ifadelerini kullandı.

DJOKOVIC TURNUVADAN ÇEKİLDİ

Günün diğer maçında ise İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime'i 7-5 ve 6-1'lik setlerle mağlup etti.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, dün yaptığı açıklamada omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekildiğini duyurmuştu.