Carlos Alcaraz'dan Paris Masters'a erken veda!

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ATP Paris Masters turnuvası 2. tur karşılaşmasında Rus raket Roman Safiullin'e setlerde 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

AA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:01
Carlos Alcaraz'dan Paris Masters'a erken veda!
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Paris Masters turnuvasında dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, ikinci turda elendi.

ATP 1000 serisi organizasyonunun en önemli favorilerinden Alcaraz, ikinci turdan başladığı organizasyonda, elemelerden gelen Rus Roman Safiullin ile karşılaştı.

Roman Safiullin

ALCARAZ, SAFİULLİN'E TAKILDI

Safiullin, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek büyük sürprize imza attı.

Safiullin, üçüncü turda vatandaşı Karen Khachanov ile karşılaşacak.


Carlos Alcaraz Roman Safiullin Paris Masters ATP

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