Carlos Cuesta transferi nedeniyle tepki görmüştü: İbrahim Hatipoğlu'ndan eleştirilere yanıt!
Carlos Cuesta transferi nedeniyle eleştirilerin odağında kalan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, tepkilere yanıt verdi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, eleştirilerin ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da yaz transfer döneminin ardından ara transfer döneminde özellikle Carlos Cuesta transferi nedeniyle eleştirilen Hatipoğlu, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalınan maçın ardından yakın çevresi aracılığıyla eleştirilere yanıt verdi.
"BİR YERE KAÇMIYORUZ"
Ekol TV'de yer alan habere göre İbrahim Hatipoğlu, 3-3'lük Kasımpaşa maçı sonrası yakın çevresine, "Eleştirileri saygıyla karşılıyoruz ancak bir yere kaçtığımız yok. Sonuna kadar mücadele ederek şampiyon olacağız" diye konuştu.
İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçının ardından stadyum çıkışında Carlos Cuesta için gelen soruyu yanıtlamamıştı.
Etiketler: #İbrahim Hatipoğlu #Carlos Cuesta #transfer #galatasaray
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