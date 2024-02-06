Carlos Vinicius ilk maçına çıktı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 21:59

Güncelleme: 06.02.2024 - 21:59

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya rotasyonlu bir kadro sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan mücadeleye Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Wilfried Zaha ve Carlos Vinicius 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Efe Akman görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Yılport Samsunspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği futbolcuların 8'ini Bandırmaspor maçının başlangıç kadrosuna almadı.

Kerem Aktürkoğlu, Icardi ve Nelsson'u yedek kulübesine çeken Buruk, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı kadroya almadı. Buruk, Samsunspor mücadelesinin ilk 11'inden sadece Sanchez, Barış Alper ve Berkan'a görev verdi.

VINICIUS İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

İngiltere'nin Fulham takımından kiralanan Brezilyalı santrfor, Teksüt Bandırmaspor mücadelesine ilk 11'de başladı. Vinicius, Galatasaray kariyerindeki ilk heyecanını RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarın önünde yaşadı.

BERKAN STOPERDE GÖREV YAPTI

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Berkan Kutlu'yu stoperde görevlendirdi.

Bu sezon Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan gibi futbolculardan farklı mevkilerde yararlanan Buruk, Berkan'ı bu kez de stoperde oynattı.

Orijinal bölgesi orta saha olan ve devre arasında takıma döndükten sonra sol bek olarak da sahaya çıkan Berkan, Bandırmaspor mücadelesinde Davinson Sanchez'in stoperdeki partneri oldu. 26 yaşındaki futbolcu, maçta kaptanlık pazubendini de taktı.

6 ŞUBAT DEPREMİ UNUTULMADI

Galatasaray Kulübü, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri unutmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi müzik yayını yapmazken, Galatasaraylı futbolcular da sahaya siyah formayla çıktı.

Galatasaraylı futbolcular, mücadele öncesinde ısınmaya, "6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız" ve "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı, seremoniye ise depremden etkilenen illerin adı ve plaka kodunun yer aldığı tişörtle çıktı. Futbolcular, "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankart taşıdı.

İstiklal Marşı öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray taraftarlar da, depremin yıl dönümünde tribünlere çeşitli pankartlar astı.

Taraftarlar tribünlere, "Bu destek hiç bitmeyecek", "85 milyon tek yürek, biz beraberiz sonsuza dek", "Unutmadık, unutmayacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız", "Hüzünde ve sevinçte 85 milyon hep birlikte", "Felaketin birinci yılında ultrAslan hep yanınızda", "Hep beraber sarılacak yaralar, umut dolacak yarınlar" ve "Zor zamanlarda bir arada, Türkiye dimdik ayakta" yazılı pankartlar astı.

BANDIRMASPOR TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Bandırmaspor'u destekleyen taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Balıkesir'den birçok otobüsle İstanbul'a gelen bordo-beyazlı taraftarlar, kendileri için ayrılan deplasman tribününü büyük oranda doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarını tezahüratlarla destekledi.