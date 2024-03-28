Carlos Vinicius'tan Kasımpaşa maçı itirafı: 'Galatasaray'ı şampiyon yapan gol...'

Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:15

Güncelleme: 28.03.2024 - 14:15

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı takımın Antalya kampında GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Vinicius'un açıklamaları şu şekilde:

"Doğum günüm için gelen mesajlar beni çok mutlu etti. Galatasaray taraftarından, yakınlarımdan dünyanın her yerinden tebrik mesajları aldım ve çok mutlu oldum."

-Takıma alıştın mı?

"Buraya gelmeden önce taraftarların sevgisini hissetmeye başlamıştım. Geldikten sonra bana gösterdikleri pozitif ortam bana çok yardımcı oldu. Bu kulübün ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Bu iyi ortam ve sevgi bağı bize güç veriyor."

"GALATASARAY’I ŞAMPİYON YAPAN BİR GOL..."



"Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. İngilizce ve Portekizce iletişim kuruyoruz. Ne kadar bir arada durursak hedefimize o kadar yakın oluruz ki tek hedefimiz var o da şampiyonluk. Bu kurduğumuz iyi bağ hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak."

"Umarım Kasımpaşa maçı şampiyonluğun habercisi olur. O golden sonra o kadar mesaj aldım ki Mitroglou’nun golüne benziyor diye… Araştırıp bakmak durumunda kaldım. Ve o golün Galatasaray’ı şampiyon yapan bir gol olduğunu gördüm. Umarım benim golüm de öyle olur. Bizi şampiyon yapmaya yardımcı olur. Ama sadece o golle şampiyon olunmadığını, bütün takımın çabasıyla olduğunu biliyorum."

"OKAN HOCA İYİ KALPLİ BİRİSİ"

"Okan Buruk beraber çalışması kolay bir teknik direktör. Kendisi de üst düzey futbol oynadı. Bize nasıl davranacağını biliyor. İyi kalpli birisi. İyi bir hoca olmanın birinci şartı iyi bir kalbe sahip olması ki kendisi öyle birisi. Onun önderliğinde şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum."

"İlk hedefimiz Hatayspor maçı. Her zaman önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz. Hep birlikte olmalıyız. sezonun bitmesine az kaldı. Çok güçlü olduğumuzu gösterdik. Bir arada durup birbirimize destek vermeye devam etmemiz lazım."