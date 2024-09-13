Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:27

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:27

Transfer döneminin kapanmasına 1 gün kaldı. Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken Cimbom'un istediği yıldız adayı belli oldu. Sarı kırmızılılar Carney Chukwuemeka'yı istiyor. Peki, Carney Chukwuemeka kimdir? Galatasaray'ın gündeminde olan Carney Chukwuemeka kaç yaşında, nereli? Carney Chukwuemeka kariyeri ve oynadığı takımlar...

CARNEY CHUKWUEMEKA KİMDİR?

Carney Chukwuemeka 20 Ekim 2003 yılında Avusturya’nın Eisenstadt kentinde dünyaya geldi.

Premier Lig ekibiyle 30 Haziran 2028’de sözleşmesi sona erecek oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak dikkat çekti.

1,87 cm boyundaki Nijerya asıllı oyuncu, Futbol kariyerine Aston Villa altyapısında başladı. Premier Lig kariyerinde 37 maçta süre alan oyuncu 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

2019-2020 sezonunda Aston Villa altyapısından U18 takımına geçiş yapan oyuncu U23 takımının ardından 2021-2022 sezonunda A Takıma yükseldi.

2022-2023 sezonunda ise Carney Chukwuemeka Aston Villa’dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea’ya transfer oldu.

Kariyerinde toplam 100 karşılaşmada forma giyen Carney Chukwuemeka, 15 gol ve 15 asist üretti.