Joao Mario kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario kaç yaşında, nereli? Joao Mario'nun kariyeri...

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Joao Mario'nun transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Peki, Joao Mario kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario kaç yaşında, nereli? Joao Mario'nun kariyeri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 18:40
Joao Mario kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario kaç yaşında, nereli? Joao Mario'nun kariyeri...
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Beşiktaş, Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario'nun lisansını çıkarttı. Peki, Joao Mario kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario kaç yaşında, nereli? Joao Mario'nun kariyeri...

JOAO MARIO KİMDİR?

Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto'da dünyaya geldi. Etkili sağ ayağı ve çabukluğuyla tanınan sol kanat oyuncusu 2016 yılında 35 milyon Euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı.

Porto altyapısında futbola başlayan oyuncu Sporting Lizbon, Inter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi.

2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon takımından 44,78 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Inter'e transfer olan oyuncu ses getirmişti.

441 MAÇTA 145 GOLE KATKI

Joao Mario geçen sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Benfica kariyerinde 149 maçta süre alan oyuncu 36 gol ve 26 asistlik katkı verdi.


Etiketler: #Joao Mario #beşiktaş #transfer

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