Yayınlanma: 04.09.2024 - 17:22

Güncelleme: 04.09.2024 - 17:22

Son olarak kadrosuna dünyaca ünlü golcü oyuncu Victor Osimhen'i katan Galatasaray, orta saha transferini de hızlandırmak istiyor. Cimbom, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Peki, Mateo Kovacic kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Mateo Kovacic kaç yaşında, nereli?

MATEO KOVACİC KİMDİR?

Mateo Kovacic, 6 Mayıs 1994 tarihinde Avusturya’nın Linz şehrinde doğdu. Hırvat millî futbolcunun şu anki yaşı 30’dur. Orta saha mevkiinde görev yapan Kovacic, futbol kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giydi.

Kovacic, futbol kariyerine Avusturya'nın Linz kentindeki yerel LASK Linz'in genç takımında başladı. 13 yaşındayken, Ajax, Internazionale, Juventus ve Bayern Münih gibi büyük kulüplerin dikkatini çekti. Ancak ailesinin tercihiyle Hırvat kulübü Dinamo Zagreb’in akademisine katıldı. 2009 yılında bacağında yaşadığı ciddi bir yaralanma sonrasında uzun bir toparlanma süreci geçirdi ve 2010 yılında sahalara döndü.

Kovacic, Dinamo Zagreb'de genç yaşta profesyonel ligde forma şansı buldu. İlk kez 2010 yılında Prva HNL maçında sahaya çıktı. 2012-2013 sezonunda yaşadığı kemik problemleri nedeniyle birkaç maçı kaçırdı. Ancak, 2013 yılında Inter Milan’a transfer oldu.

31 Ocak 2013’te Inter Milan’a transfer olan Kovacic, burada Wesley Sneijder’in 10 numaralı formasını devraldı. 2015 yılında Real Madrid’e transfer oldu ve burada önemli başarılar elde etti. İlk sezonunda 34 maçta forma giydi ve Real Madrid'in 2015-16 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda rol oynadı. 2016-2017 sezonunda La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.