CAS, Rus takımlarının itirazını reddetti
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının UEFA ve FIFA tarafından verilen men cezalarına itirazını reddetti.
CAS, Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının itirazını reddetti.
CAS'tan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın benzersiz koşullar meydana getirdiği belirtilerek FIFA ve UEFA'nın tüzük ve yönetmeliklerine dayanarak takdir yetkisi kapsamında hareket ettiği kaydedildi.
TÜM ORGANİZASYONLARDAN MEN ETMİŞTİ
Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA ile Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, şubat ayında başlayan işgalin ardından Rusya Milli Takımı'nı ve Rus kulüplerini tüm organizasyonlardan men etmişti.
CAS, mart ayında Rusya Futbol Federasyonunun kararı dondurma başvurusunu reddetmiş, Rusya bunun sonucunda 2022 Dünya Kupası elemelerinde maç yapamamıştı.
Mayıs ayında da Rus kulüpleri Zenit St. Petersburg, Dinamo Moskova, Sochi ve CSKA Moskova, UEFA'ya karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu.
Video Haberler
- Hatay 'da yangın çıkan Tır'ın dorsesi hasar gördü
- CHP heyeti yangın bölgesi Datça'da
- 'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisinin bacağı kırıldı
- Ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı
- Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Mağarada mahsur kalan 3 kişi, kurtarıldı
- Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Aracın çarptığı scooter sürücüsü taburcu edildi
- Cübbeli'den Diyanet'e: 'Uyuyor musunuz?'
- Hizbullah'a özel yol!
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- Hizbullah'a özel yol!
- Eski AKP’li isim için harekete geçildi
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
- 'Bu sırrı daha fazla taşıyamadı'
- Gizli tutulan isimler
- ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin kritik karar
- Plajda korku dolu anlar