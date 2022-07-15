Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadroyu gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 11:10
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Öne Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde 25 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin listesinde, Rennes ile transfer görüşmesi yapan Kim Min-Jae'nin olmaması dikkat çekti.

Öte yandan Marcel Tisserand, Luiz Gustavo'nun yanı sıra Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Max Meyer, Mbwana Samatta ve yeni transfer Tiago Çukur da listede yer almadı.

Fenerbahçe'nin 25 kişilik kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır

Ertuğrul Çetin

Serdar Aziz

Filip Novak

Attila Szalai

Willian Souza Arao Da Silva

Ferdi Kadıoğlu

Mert Hakan Yandaş

Diego Rossi

Enner Valencia

Dimitris Pelkas

Joshua King

İrfan Can Kahveci

Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique

Bruma

Arda Güler

Miha Zajc

Miguel Crespo Da Silva

Burak Kapacak

İsmail Yüksek

Emre Mor

Mergim Berisha

Serdar Dursun

Bright Osayi-Samuel

Muhammed Gümüşkaya


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