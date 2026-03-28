Casemiro'dan Manchester United kararı!

Ruben Amorim'in ayrılığının Michael Carrick yönetiminde yükselişe geçen ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım için iddialı konuma gelen Manchester United'da Casemiro'nun sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.

Manchester United'dan daha önce yapılan açıklamada Casemiro'nun sözleşmesinin sona erdikten sonra takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.

Brezilyalı futbolcu son haftalarda formunu yükseltirken takımda kalabileceğine yönelik iddialar gündeme gelmişti. Manchester United taraftarları da maçlarda Casemiro'nun takımda 1 yıl daha kalmasına yönelik tezahüratlarda bulunurken deneyimli futbolcudan açıklama geldi.

CASEMIRO'DAN İDDİALARA YANIT

Hazırlık maçları için Brezilya Milli Takım kadrosunda yer alan Casemiro, "Açıklama artık yapıldı. Taraftarların bana gösterdiği sevgi çok büyük. Kararın verildiğine gerçekten inanıyorum. Şu an keyif alıyorum. Manchester United'daki son maçların duygusal geçeceğine inanıyorum" dedi.

Athletic'te yer alan haberde Casemiro'nun sözleşmesindeki belirli sayıda maça çıkması halinde devreye girecek bir yıl uzatma maddesinin kulüp tarafından kullanılmayacağı belirtildi.

Casemiro bu sezon Manchester United formasıyla 30 maça çıkarken 7 gol ve 2 asist kaydetti.