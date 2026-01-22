Manchester United'dan Casemiro kararı: Resmen açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 20:26:00
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Casemiro'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Manchester United, deneyimli orta saha oyuncusu Casemiro'nun sözleşmesinin tamamlanmasının ardından sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin bitimiyle birlikte yeni bir anlaşma yapılmayacağı ve yolların karşılıklı olarak ayrılacağı belirtildi.

20 MAÇTA 5 GOLE KATKI

2022 yılında Real Madrid'den 70.6 milyon Euro'ya transfer edilen Casemiro, kırmızı-beyazlı forma altında özellikle ilk sezonunda sergilediği performansla takımın orta sahasında önemli bir rol üstlenmişti.

Bu sezon ligde 20 maça çıkan Casemiro, 4 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.

