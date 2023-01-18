Rafael Nadal'dan Avustralya Açık'a erken veda

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:18

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 10:18

Teniste sezonun ilk Grand Slam'i olan 2023 Avustralya Açık'ta bir erken veda yaşandı.

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, turnuvanın 2. turunda mücadele ettiği dünya sıralamasında 63. sırada yer alan ABD'li Mackenzie McDonald'a 6-4, 6-4, 7-5'lik setlerle 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.

SAKATLIK YAŞADI

Rafael Nadal, karşılaşmanın ikinci setinde kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle bir sorun yaşadı ve sağlık molası aldı. Sakatlığına rağmen karşılaşmayı tamamlayan Nadal'ın durumu henüz netlik kazanmadı.

Rafael Nadal, geçen yıl düzenlenen Avustralya Açık'ta finalde Daniil Medvedev'i 2-0 geriden gelip 3-2 yenmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı.