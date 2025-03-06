Cavaliers, Play-off'u garantileyen ilk takım oldu!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:50

Güncelleme: 06.03.2025 - 11:50

Cleveland Cavaliers, Miami Heat'e karşı 112-107'lik galibiyetle üst üste 12. maçını kazanarak bu sezon Play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım olmayı başardı.

Donovan Mitchell 26 sayıyla takımı sürüklerken, Darius Garland 15 sayı ve 10 asist kaydetti. Evan Mobley ve De'Andre Hunter ise 16'şar sayıyla oynadılar.

Cavaliers, galibiyetle sezonda 52-10 derecesine yükselmiş oldu.

Bam Adebayo, baş ağrısı nedeniyle kadro dışı kalan Tyler Herro'dan yoksun olan Miami adına sezon rekoru olan 34 sayı kaydetti. Duncan Robinson 14 sayıyla oynadı.

Heat'te ayrıca Jaime Jaquez Jr. (ayak bileği burkulması), Nikola Jovic (el kırığı), Kel'el Ware (diz burkulması) ve Andrew Wiggins de (ayak bileği burkulması) kadroda bulunmuyordu.

Heat, Cuma günü Minnesota Timberwolves'u ağırlayacak. Cavaliers ise aynı gece Charlotte'ta Hornets ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Gecenin diğer sonuçları:

Trail Blazers 118-128 Celtics

Timberwolves 125-110 Hornets

Jazz 122-125 Wizards

Mavericks 107-137 Bucks

Kings 110-116 Nuggets

Thunder 120-103 Grizzlies

Pistons 115-123 Clippers