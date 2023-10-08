Çaykur Rizespor 3 puana 10 kişiyle ulaştı!
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçı Rizespor 1-0'lık skorla kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Benhur Keser attı.
RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI
Çaykur Rizespor'da Mithat Pala, VAR incelemesinin ardından 13. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 14 puana yükseldi. Samsunspor 1 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, milli aradan sonra Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
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