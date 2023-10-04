Samsunspor yeni futbol direktörünü açıkladı!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 13:39

Güncelleme: 04.10.2023 - 13:39

Süper Lig’de 7 maçta 1 puan toplayarak son sırada bulunan Samsunspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlılar yerli teknik direktör arayışlarından olumsuz sonuç alınca yabancı teknik direktör arayışına girdi. Kırmızı-beyazlılar, yabancı teknik direktörle birlikte takıma katkı sağlayacak futbol direktörlüğü görevine de eski teknik direktörleri Fuat Çapa’nın getirildiğini duyurdu.

Fuat Çapa

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda tesis edilen "Futbol Direktörlüğü" görevine Sayın Fuat Çapa getirilmiştir.

Daha önce takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Sayın Çapa bundan böyle futbol takımının başında görevlendirilecek yabancı hocamızla birlikte takımın yönetiminden tam yetki ile sorumlu olacaktır.

Futbol direktörümüze yeni görevinde başarılar diler alınan bu kararın takımımıza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

Son olarak Samsunspor’u çalıştıran, ardından da bir süre yorumculuk yapan Çapa, 2021-2022 sezonunda çalıştırdığı Samsunspor’da 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak maç başına 1.45 ortalama puan tutturmuştu.