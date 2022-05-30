Çaykur Rizespor'dan Gedson Fernandes'e veda

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:09

Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer olan Gedson Fernandes, kiralama süresinin dolması ile Karadeniz ekibine veda etti.

Rizespor şu açıklamayı yaptı:

"Benfica'dan kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in kiralama süresi dolmuştur. Gedson Fernandes'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

Benfica'dan kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in kiralama süresi dolmuştur.



Gedson Fernandes'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/ELqLIbUIX5 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) May 30, 2022

Gedson, küme düşen Rizespor ile 11 Süper Lig maçına çıktı ve 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Portekizli futbolcu 1 Temmuz'dan itibaren ise resmi olarak Beşiktaş'ın oyuncusu olacak.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferini şu sözlerle açıklamıştı: "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübüne 6 milyon Euro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50 % olarak paylaşılacaktır. "