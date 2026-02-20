Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çaykur Rizespor altı maçlık hasretini sona erdirdi!

Çaykur Rizespor altı maçlık hasretini sona erdirdi!

20.02.2026 22:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Çaykur Rizespor altı maçlık hasretini sona erdirdi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Valentin Mihaila ile 57. dakikada Samet Akaydin kaydetti.

Recep Uçar'ın ekibi Çaykur Rizespor, bu galibiyetin ardından 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 24'e yükseltti. Kocaelispor, 30 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

İlgili Konular: #süper lig #Kocaelispor #çaykur rizespor

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı!
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı! Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Nottingham Forest maçında sakatlanmıştı... Fenerbahçe, Skriniar'ın son durumunu açıkladı!
Nottingham Forest maçında sakatlanmıştı... Fenerbahçe, Skriniar'ın son durumunu açıkladı! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı Nottingham Forest maçında Milan Skriniar sakatlandı. Maça devam edemeyen Skriniar'ın sakatlık durumuyla ilgili Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.
Ola Aina'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler: 'Daha çok cennet gibi hissettiriyordu'
Ola Aina'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler: 'Daha çok cennet gibi hissettiriyordu' Nottingham Forest forması giyen Ola Aina, Fenerbahçe'yle oynadıkları maçı değerlendirdi. Aina'nın stadyumdaki atmosferle ilgili açıklamalarına sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.