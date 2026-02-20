Çaykur Rizespor altı maçlık hasretini sona erdirdi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Valentin Mihaila ile 57. dakikada Samet Akaydin kaydetti.
Recep Uçar'ın ekibi Çaykur Rizespor, bu galibiyetin ardından 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 24'e yükseltti. Kocaelispor, 30 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk edecek.