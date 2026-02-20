Nottingham Forest maçında sakatlanmıştı... Fenerbahçe, Skriniar'ın son durumunu açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu play-off'unda Fenerbahçe, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip rakibine 3-0'lık skorla mağlup olurken maça devam edemeyen Milan Skrinar'dan kötü haber geldi.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen Milan deneyimli stoperin sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Skriniar'ın 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.