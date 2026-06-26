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Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin ile yollar ayrıldı!

Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin ile yollar ayrıldı!

26.06.2026 20:10:00
Güncellenme:
AA
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Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 32 yaşındaki milli oyuncu Samet Akaydin ile yolların ayrıldığını duyurdu.
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Çaykur Rizespor, milli futbolcu Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samet Akaydin'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu olarak verdiğin mücadele, ortaya koyduğun emek ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler" denildi.

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30 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Geride kalan sezon Çaykur Rizespor formasıyla 30 maça çıkan Samet Akaydin, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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