Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin ile yollar ayrıldı!

Çaykur Rizespor, milli futbolcu Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samet Akaydin'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu olarak verdiğin mücadele, ortaya koyduğun emek ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler" denildi.

30 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Geride kalan sezon Çaykur Rizespor formasıyla 30 maça çıkan Samet Akaydin, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.