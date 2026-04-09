Çaykur Rizespor'dan Samsunspor'a farklı tarife!

Süper Lig'in 27. haftasının ertelenen maçında Çaykur Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rizespor, 4-1'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor, 39. dakikada Loide Augusto ile öne geçti, 43. dakikada Attila Mocsi ile farkı ikiye çıkardı. 45+3. dakikada Qazim Laçi'nin attığı gol ise ilk yarının skorunu belirledi.

Mücadelenin 50. dakikasında Çaykur Rizespor'da Augusto bir kez daha sahneye çıktı ve farkı dörde çıkardı. Samsunspor, 90+3. dakikada Cherif Ndiaye ile bulduğu golle farkı üçe indirdi ve maç 4-1 Rizespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

FINK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink, 4. hakemle yaşadığı polemiğin ardından 40. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanından uzaklaştırıldı. 58 yaşındaki teknik direktör Eyüpspor maçında cezalı olacak.

Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 33 yaptı. Samsunspor ise 36 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Rizespor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Samsunspor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.