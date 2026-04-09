Lider Erzurumspor deplasmandan kayıpsız döndü!

TFF 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Erzurumspor 1-0 kazandı.
Lidere galibiyeti getiren golü 84. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.
ERZURUMSPOR HATA YAPMADI
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 75'e yükselterek Süper Lig yürüyüşünü kayıpsız sürdürdü.
İstanbulspor ise 40 puanla küme düşmenin bir basamak üstünde kaldı.
İstanbulspor gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Erzurumspor ise sahasında Boluspor'u ağırlayacak.