ÇBK Mersin FIBA EuroCup şampiyonu! Tarihinde bir ilk...

9.04.2026 22:06:00
ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroCup finali rövanş maçında kendi evinde ağırladığı Athinaikos Qualco'ya 77-75 mağlup olmasına karşın ilk maçtaki avantajı nedeniyle şampiyon oldu.

Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup finali rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, evinde Yunanistan ekibi Athinaikos Qualco'yu ağırladı.

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA EuroCup finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyon oldu.

TARİHİNDE BİR İLK

Temsilcimiz bu sonuçla tarihindeki ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Athinaikos Qualco, dış atışlar ve pota altından bulduğu sayılarla ilk çeyreğin 5. dakikasını 16-9 önde geçti. Kısa sürede toparlanan Mersin ekibi, rakip potada Kennedy Beren Burke ve Juskaite ile sayı bularak farkı eritti. Karşılaşmanın ilk periyodunu konuk ekip, 20-18 önde kapattı.

İkinci periyot da karşılıklı basketlerle sahne olurken, Yunanistan ekibi soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı bulmakta güçlük çekti. Taraftarının da desteğini arkasına alan Mersin ekibi, bu çeyrekte farkı kapattı ve final periyoduna 61-61 berabere gidildi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreği de büyük çekişmeye sahne olurken, konuk takım son anda bulduğu basketlerle parkeden 77-75 galip ayrıldı.

Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda 85-80 kazandığı ilk maçtaki sayı avantajıyla kupada şampiyonluğa ulaştı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sinisa Prpa (Sırbistan)

Çimsa ÇBK Mersin: Sventoraite 10, Allen 20, Kennedy Beren Burke 17, Vanloo 8, Iagupova 10, Büşra Akbaş, Sinem Ataş, Juskaite 8, Esra Ural Topuz 2

Athinaikos Qualco: Winterburn 9, Pavlopoulou 2, Prince 18, Parks 12, Anigwe 14, Raca 2, Tsineke 14, Miller, Louka , Tadic 4, Hristova 2

1. Periyot: 18-20

Devre: 38-43

3. Periyot: 61-61

Beş faulle çıkan: 47.38 Anigwe (Athinaikos Qualco)

