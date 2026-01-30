Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çaykur Rizespor, Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı!

Çaykur Rizespor, Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı!

30.01.2026 16:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Çaykur Rizespor, Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı!

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den stoper Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Karadeniz temsilcisi, sezonun ilk yarısını Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emir Ortakaya ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Çaykur Rizespor'un açıklaması şu şekilde:

"Emir Ortakaya Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor'umuz, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya ile 2,5 sezonluk anlaşma imzaladı.

Ligin ilk yarısını Eyüpspor'da kiralık olarak oynayan Emir Ortakaya bu kulüp ile sözleşmesini sonlandırmasının ardından kulübümüz Fenerbahçe ile anlaşmaya varmış ardından defans oyuncusu, kendisini 2,5 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır.

Emir Ortakaya, 36 kez genç milli takımlarda forma giydi.

Yeni transferimiz Emir Ortakaya'ya "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."

İlgili Konular: #fenerbahçe #çaykur rizespor #Emir Ortakaya

İlgili Haberler

Rizespor, yeni sağ bekine kavuştu!
Rizespor, yeni sağ bekine kavuştu! Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijerya asıllı İskoç futbolcu Adedire Awokoya Mebude ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor'dan tepki: 'Türk futbolu için bir kara gece daha'
Çaykur Rizespor'dan tepki: 'Türk futbolu için bir kara gece daha' Çaykur Rizespor, 1-1 berabere biten Alanyaspor maçının ardından bir açıklama yayımlayarak maçın hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Onur Özütoprak'ın kararlarını eleştirdi.
Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçında 2 kırmızı kart var kazanan yok!
Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçında 2 kırmızı kart var kazanan yok! Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 19. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.