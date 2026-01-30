Çaykur Rizespor, Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı!

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Karadeniz temsilcisi, sezonun ilk yarısını Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emir Ortakaya ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Çaykur Rizespor'un açıklaması şu şekilde:

"Emir Ortakaya Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor'umuz, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya ile 2,5 sezonluk anlaşma imzaladı.

Ligin ilk yarısını Eyüpspor'da kiralık olarak oynayan Emir Ortakaya bu kulüp ile sözleşmesini sonlandırmasının ardından kulübümüz Fenerbahçe ile anlaşmaya varmış ardından defans oyuncusu, kendisini 2,5 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır.

Emir Ortakaya, 36 kez genç milli takımlarda forma giydi.

Yeni transferimiz Emir Ortakaya'ya "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."