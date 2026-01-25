Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçında 2 kırmızı kart var kazanan yok!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.01.2026
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 19. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Rizespor, 6. dakikada Giannis Papanikolaou'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Alanyaspor'da Maestro, 21. ve 43. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart gördü ve iki takım da ilk yarıyı 10'ar kişi bitirdi.

RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

62. dakikada Qazim Laçi ile ağları havalandıran Rizespor'un golü, yaklaşık 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Rizespor, 80. dakikada Valentin Mihaila ile öne geçti.

Alanyaspor, 90. dakikada Steve Mounie ile eşitliği sağladı. Mounie, Süper Lig'de ilk kez ağları havalandırdı.

RİZESPOR'DAN 3 MAÇLIK KÖTÜ SERİ

3 maçtır kazanamayan Rizespor, puanını 19 yaptı. Alanyaspor ise puanını 22'ye çıkardı.

Rizespor, gelecek hafta RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor ise evinde ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

