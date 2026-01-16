Rizespor, yeni sağ bekine kavuştu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.01.2026 09:44:00
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijerya asıllı İskoç futbolcu Adedire Awokoya Mebude ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçika ekibi Westerlo'dan transfer edilen Mebude, İstanbul'da Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Adedire Awokoya Mebude 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

MANCHESTER CITY ALT YAPISI

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden genç futbolcu, kariyerinde Rangers U17, Manchester City U21, Bristol City ve Hamburg formalarını giydi. Adedire Mebude ayrıca İskoçya'nın alt yaş kategorilerinde de oynadı.

