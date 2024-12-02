Çaykur Rizespor farklı

Çaykur Rizespor, Süper Lig’de fırtına gibi...

Çaykur Rizespor farklı
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Faik Bakoğlu
Yayınlanma: 02.12.2024 - 04:00

Atmacalar, konuk ettiği Kayserispor’u 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. 

Karadeniz ekibinin gollerini 41. dakikada Emrecan, 71 ve 81’de Sowe kaydetti. 

Konuk ekipten Bahoken, 75. dakikada kırmızı kart gördü.


Etiketler: #çaykur rizespor

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