Çaykur Rizespor'a deplasmanda tek gol yetti!
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaştı. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı Rizespor 1-0 kazandı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 83. dakikada Ali Sowe kaydetti.
ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET
İlhan Palut'un öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 2. glibiyetini aldı. Rizespor, 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıkışa geçti.
İsmet Taşdemir'in takımı Bodrum FK ise ligde 3 maç sonra mağlup oldu.
BODRUM FK'Yİ YAKALADI
Bu sonucun ardından Rizespor puanını 10 çıkardı ve Bodrum FK ile aynı puana ulaştı.
Ligin bir sonraki haftasında Bodrum, Fenerbahçe deplasmanında oynayacak. Rizespor ise haftayı BAY geçecek.
Etiketler: #çaykur rizespor #Bodrum FK #süper lig #Ali Sowe
Spor Haberleri
- Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, yurda döndü!
- Rizespor deplasmanda 3 puana ulaştı!
- Beşiktaş'tan Yunus Akgün hamlesi!
- Anadolu Efes, Darüşşafaka'ya şans tanımadı!
- Neymar geri döndü: 9 gollü düelloda kazanan Al Hilal!
- Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
- İtalya'dan Beşiktaş'a ödül!
- İspanyol hocadan Bayer Leverkusen kararı!
- Milli takım hocasından Galatasaray açıklaması!
- Milli kaleciden Beşiktaş'a kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
- 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'
- Bir numaralı sanık belli oldu
- Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu
- Özgür Özel'den ilk 4 madde çıkışı...
- FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
- Hepiniz bal gibi biliyordunuz!
- Ankara'dan ilk 'Gülen' açıklaması
- Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'öpüşme' soruşturması
- İlhan İrem'in Gülen'e yazdığı yazı gündemde