Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kıran'dan Cüneyt Çakır'a tepki

02 Şubat 2022 Çarşamba, 13:00

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Türk futbolu ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Kıran, gazetecilere, transfer çalışmalarını teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sürdürdüklerini, bazılarını gerçekleştirdiklerini, bazı görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Çaykur Rizespor ile birçok oyuncunun isminin yazıldığını belirten Kıran, birçoğunun gündemlerinde olmadığını, takıma üç oyuncu katmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Kıran, yabancı oyuncu kontenjanını açamadıklarını ifade ederek, "Görüştüğümüz oyuncular gitmek istemiyor. Oyuncuları getirmek bir maliyet, göndermek de bir maliyet. Gelirimiz, giderimiz belli. Havaya para saçacak bir durumumuz yok. Loic Remy ile yollarımızı ayırmak istiyoruz. Kendisi profesyonelliği çok güzel kullanıyor. FIFA kuralları kulüplerin karşısında olduğu için yaptırım da uygulayamıyorsunuz. Problemi yakın zamanda çözeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Fransa'ya devre arasında gittikten sonra tatilin son gününde koronavirüs olduğu yönünde rapor gönderdiğini kaydeden Kıran, "Karantinada kalıyorsun. 7 gün sonra bir rapor daha, ben halen pozitifim. Bu kulüple dalga mı geçiyorsun? Başka pozitif olan oyuncularımız vardı. Yurt dışında Bolasie, Joel Pohjanpalo döndü. Remy konusunu çok fazla konuşmaya gerek yok. Ama öyle ama böyle çözüp bu konuyu kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Kıran, ligde hakem hatalarıyla 14 puan kaybettiklerini savunarak, "Eğer bu puanları almış olsaydık ligde çok farklı bir yerde olacaktık. Abarttığımı düşünürseniz yarısını bile alsak çok farklı yerde olurduk. Bazı insanlar bizim yakamızı bırakmıyor. Bu arkadaşlara gerekli şeyleri söyledik. Ayaklarını yorganlarına göre uzatacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİ KİMSE AYIRIP BÖLEMEZ"

Trabzon ve Rize'nin etle tırnak gibi olduğunu dile getiren Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki şehir birbirinden ayrılamaz. Rizespor ile Trabzonspor arasını açanlar kendilerini biliyor. O kadar Trabzonlu var, Rize'yi destekleyen. Bizi kimse ayırıp bölemez. Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Artvin el ele olsun. Sivasspor bizim kardeş takımımız. Bizi kendi evimizde gibi ağırladılar. Biz de onları aynı şekilde ağırlayacağız. Trabzon geldiğinde de aynı şekilde ağırlayacağız. Bizim mütevazılığımızı yanlış anlamasınlar. Bize bir adım gelene biz iki adım gideriz."

Kıran, Kasımpaşa ve Göztepe'nin üst üste maçlar kazandığına değinerek, şunları söyledi:

"Biz neden kazanamayalım? İçeride beş maç üst üste kazandık. Gaziantep maçını kazansak kulüp rekoru kıracaktık. Bize Cüneyt Çakır'ı gönderdiler. Olmayan bir penaltı ile yenildik. Biz o maçta 3 gol atsak 4 gol yiyecektik. Bu filmi oynayanlar var, hepimiz figüranız. Bu düzen değişecek. Hakemlerin oynadıkları değil, futbolcuların oynadığı maçları seyredecek taraftarlar. Başka yolu yok. Ben neden X, Y, Z hakem için konuşmuyorum? Cüneyt Çakır için konuşuyorum. Cüneyt Çakır'ı kimse benim maçıma veremez. Versinler, o maça takımı çıkartmayacağım. Söz veriyorum. Çıkartmayacağım, 3-0 yenilelim. Cüneyt Çakır Türk futbolundan çıkmalı. Başka türlü Türk futbolu kurtulmaz."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Türk futbolunun gelişmesi ve değişimi için büyük çaba harcadığını belirten Kıran, "Nihat Özdemir tarihe geçecek. Bunu yazın buraya. Gerçekleri birilerinin konuşması lazım. Kral çıplak. Artık Cüneyt Çakır'ın şampiyonu, küme düşenleri belirlediği bir lig oynanmayacak, bitti. Bu sözüme de en çok Nihat Özdemir destek olacak. Bunu yazıyorum buraya" dedi.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi ile oluşan ihtilaf nedeniyle her iki kulübün de kaybettiğini ifade eden Kıran, "Yargıtay kararı verdi ama kim kazandı? Biz kaybettik, Galatasaray Kulübü kaybetti. Biz anlaştık. Kiralık futbolcular konusunda anlaştık. Anlaşma bozuldu. Oyuncular geliyor, evlerini tutmak için geliyorlardı. Bunlardan bir tanesi Yunus. Bugün 6 gol, 6 asist ile oynuyor. Artık alabilir misiniz? Çok beğeniyorum. Artık Avrupa'nın önemli takımlarında oynayacaktır" diye konuştu.

Kıran, ligin kısaldığını, artık her maçı final olarak gördüklerini de sözlerine ekledi.