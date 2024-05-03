Çaykur Rizespor maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun diz kapağı altı yağ dokusunda ödem tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'a Süper Lig'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlılar, Masuaku'nun diz kapağı altı yağ dokusunda ödem tespit edildiğini açıkladı. Masuaku, Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
İşte kulüpten yapılan o açıklama;
''Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır.''
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Benzin ve motorine zam, otogaza indirim!
- Boş koltuk mesaj içermiyor
- 'Tek sorumlu benmişim gibi...'
- Huzurevinde bıçaklı saldırı!
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'