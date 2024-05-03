Çaykur Rizespor maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun diz kapağı altı yağ dokusunda ödem tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 16:24
Çaykur Rizespor maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber
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Beşiktaş'a Süper Lig'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılar, Masuaku'nun diz kapağı altı yağ dokusunda ödem tespit edildiğini açıkladı. Masuaku, Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;

''Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır.''


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