Çaykur Rizespor maçı öncesi Galatasaray'da Jakobs belirsizliği!

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs, son idmanda takımdan ayrı çalıştı. Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Çaykur Rizespor maçı öncesi Galatasaray'da Jakobs belirsizliği!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 11:36

Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'nda sakatlık yaşadı.

Burundi maçının 90. dakikasında kenara gelen başarılı oyuncu, sarı kırmızılı takımın son idmanında yer almadı.

Son antrenmanda takımdan ayrı çalışan Jakobs'un durumu belirsizliğini koruyor. Teknik heyet bugün durumuna bakacak.

Çaykur Rizespor maç kadrosunda olup olmayacağına karar verilecek.


Etiketler: #Ismail Jakobs #galatasaray #sakatlık

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