Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: İnşallah sonumuz iyi biter

19 Mart 2022 Cumartesi, 09:05

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor sahasında, Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Bu maç bizim için kırılma anı gibiydi. Eğer kaybetseydik psikolojik olarak dip yapmış bir takım daha da dip yapacaktı ve onu ayağı kaldırmak imkansız gibi bir şey olacaktı. Dolayısıyla bu maçı kazanmaktan başka bir çaremiz yoktu. Hem oyuncuların güveni hem de çaresi açısından hem milli takım arasını değerlendirme anlamında. Geldiğim günden itibaren ilk defa bu kadar mücadele, futbol savaşı, kazanma isteği, arzusunu ilk defa gördüm. Oyunculara her zaman bunu söylüyordum. Bu maç öyle bir maçtı. Kaleci Gökhan’ın dediği gibi bu başlangıç maçımız, inşallah sonumuz iyi biter” ifadelerini kullandı.