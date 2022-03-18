Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan mağlubiyet değerlendirmesi
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildikleri karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Avcı, " Kazanmak için her şeyi yaptık, kazanabileceğimiz maçı berabere de bitiremedik ve kaybettik" dedi.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:
"Aslında normalde 2-0 önde girerdik devreye. 2 pozisyonumuz vardı, ve rakibe pozisyon vermedik. Dönen topları alıyoruz, devam ediyoruz. Bu ikinci yarıda yoğunlaştı ve golü bulduk."
KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK
"Oyunda üstünlüğümüz vardı ama 3 tane penaltı, buna yapabileceğimiz bir şey yok. Kazanmak için her şeyi yaptık, kazanabileceğimiz maçı berabere de bitiremedik ve kaybettik."
BELKİ BİR HAFTA UZAYACAK
"Şampiyonluk kutlaması belki bir hafta uzayacak, onun dışında bir şey olmayacak bizim için. Hem kupayı hem de ligi alabilecek gücümüz var."
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