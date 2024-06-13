Çaykur Rizespor'a Yunan takviye: 3 yıllık sözleşme imzalandı!
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 25 yaşındaki Yunan futbolcu Giannis Papanikolaou ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Rizespor, orta sahasını Giannis Papanikolaou ile güçlendirdi.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, Polonya'nın Rakow Czestochowa takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Rizespor'un açıklaması şu şekilde:
"Çaykur Rizespor'umuz Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından Giannis Papanikolaou'u kadrosuna kattı.
Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki Orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Yeni transferimiz Giannis Papanikolaou'a "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."
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