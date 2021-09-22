Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig'de 6 hafta sonunda aldığı 1 puanla son sırada yer alan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.
7 Mart'ta Çaykur Rizespor'un başına geçen Uygun, Karadeniz ekibiyle bugüne kadar çıktığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet 3 beraberlik alırken 10 mağlubiyet yaşadı.
SÜPER LİG'DE BU SEZONKİ TEKNİK DİREKTÖR AYRILIKLARI
Şenol Can-Kasımpaşa
Yalçın Koşukavak- Kayserispor
Samet Aybaba- Adana Demirspor
Ünal Karaman- Göztepe
Çağdaş Atan- Alanyaspor
BİLGİLENDİRME | Bülent Uygun İle Yollarımız Ayrıldı— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 22, 2021
Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir.
Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/TV4oOXVf5N
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