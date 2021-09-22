Çaykur Rizespor’da Bülent Uygun'un geleceği için karar günü

Çaykur Rizespor’da yönetim kurulu, lige kötü başlangıcın ardından teknik direktör Bülent Uygun’un geleceği hakkında toplacak.

DHA
22 Eylül 2021 Çarşamba, 17:54
Çaykur Rizespor’da Bülent Uygun'un geleceği için karar günü
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Çaykur Rizespor’da yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun’un göreve devam edip etmeyeceğini görüşmek üzere toplanacak.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve 6 maçta sadece 1 puan alabilen Çaykur Rizespor’da taraftarlar, teknik direktör Bülent Uygun’a yönelik ‘istifa’ çağrılarında bulundu.

Çaykur Rizespor yönetimi, başkan Tahir Kıran başkanlığında toplanarak, Uygun’a yönelik yapılan istifa çağrılarını görüşecek. Teknik heyetten rapor alması beklenen yönetiminin toplantı sonrası Uygun ile ilgili kararını açıklayacağı öğrenildi.


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